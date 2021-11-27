В Уфе годовалая девочка надела горшок на голову: ребенку понадобилась помощь спасателей

Фото: ГТРК «Башкортостан»

В минувшую пятницу, 26 ноября, в Уфе произошел курьезный случай: годовалая девочка надела на голову горшок и застряла. Как сообщили в госкомитете Башкирии по ЧС, мама ребенка так и не смогла самостоятельно освободить малышку из «пластмассового плена» и позвонила в службу спасения.

Прибывшие на место спасатели госкомитета Башкирии по ЧС осмотрели девочку и сняли с ее головы кресло-горшок. Для этого им понадобилось использовать специальные инструменты. К счастью, в результате инцидента ребенок не пострадал - малышка больше испугалась, чем получила какие-либо повреждения.