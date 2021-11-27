Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
0°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 ноября 2021 8:32

В Уфе годовалая девочка надела горшок на голову: ребенку понадобилась помощь спасателей

Мама малышки на смогла самостоятельно освободить ее и вызвала спасателей
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: ГТРК «Башкортостан»

Фото: ГТРК «Башкортостан»

В минувшую пятницу, 26 ноября, в Уфе произошел курьезный случай: годовалая девочка надела на голову горшок и застряла. Как сообщили в госкомитете Башкирии по ЧС, мама ребенка так и не смогла самостоятельно освободить малышку из «пластмассового плена» и позвонила в службу спасения.

Прибывшие на место спасатели госкомитета Башкирии по ЧС осмотрели девочку и сняли с ее головы кресло-горшок. Для этого им понадобилось использовать специальные инструменты. К счастью, в результате инцидента ребенок не пострадал - малышка больше испугалась, чем получила какие-либо повреждения.