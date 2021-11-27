В Уфе для строительства межвузовского кампуса изымут участок под Белым домом

Фото: Рустем Ахунов

На днях министерство земельных и имущественных отношений Башкирии опубликовало документ, согласно которому в ближайшее время власти начнут изымать «в пользу государства» земельные участки в самом старом районе Уфы – Архиерейской слободе. Дело в том, что на этом месте планируют построить межвузовский студенческий кампус, а для этого нужно расселить и снести 27 домов в частном секторе.

В министерстве опубликовали полный список частных домов, которые будут расселять и сносить для строительства на этом месте студенческого кампуса. Под снос попадают дома:

- Аульная, 20

- Верхняя Аульная №№ 29, 31, 34, 34а, 37, 38а

- дома под номерами 1, 2, 3, 5, 8 по улице Гоголя

- дома по улице Лины Одена, 4, 9, 10, 11, 13, 14

- Республиканская улица, дома 14, 40а и 41

- Тукаева 2, 4, 4а, 46, 6.

Стоит отметить, что в список участков, подлежащих изъятию, попало место, где расположен башкирский Белый дом, расположенный по адресу Тукаева, 46. Правда, это вовсе не значит, что здание правительства республики снесут для того, что построить на его месте студенческий кампус.

В пресс-службе главы Башкирии «КП-Уфа» пояснили, что «проект планировки не предусматривает снос здания Правительства республики». Согласно схеме планируемого размещения объектов, будет «общее озеленение склона». Проще говоря, участок под зданием правительства власти изымут сами у себя чтобы в дальнейшем ничто не помешало озеленить склон горы, где оно расположено.

В минземимущества Башкирии сообщают, что все жители частного сектора, чьи интересы затрагиваются при изъятии участков, могут обратиться в приемную министерства по адресу: Цюрупы, 13, кабинет №314. Прием по этому вопросу будет вестись до 10 января по понедельникам, вторникам и средам с 9:00 до 12:00.