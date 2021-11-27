В Башкирии на трассе автобус с пассажирами столкнулся с легковушкой

Фото: ГИБДД по Башкирии

В минувшую пятницу, 26 ноября, около 21:30 часов в Стерлитамакском районе Башкирии произошла авария с участием пассажирского автобуса. По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, на 129 километре трассы Уфа – Оренбург 20-летняя девушка за рулем «Renault Logan» выехала на встречную полосу движения и столкнулась с рейсовым автобусом «Волжанин», за рулем которого находился 61-летний житель Дуванского района республики.

Как отметили в ГИБДД по Башкирии, в салоне автобуса находились 10 человек – двое водителей и восемь пассажиров. К счастью, обошлось без пострадавших. Всех пассажиров позднее пересадили в другой автобус, и они благополучно добрались до места назначения.

Всего по данным дорожной полиции Башкирии, за минувшие сутки на дорогах республики произошло 11 автомобильных аварий, в которых погиб один человек и 15 получили различные травмы.