В Башкирии заживо в своей бане сгорел 44-летний мужчина

Фото: МЧС по Башкирии

В Башкирии сегодня, 26 ноября, вечером произошел смертельный пожар в Белорецком районе. Погибший сгорел заживо во время пожара в его доме на улице Ленина в деревне Ломовка.

По информации пресс-службы МЧС, данные о пожаре поступили к ним сегодня вечером. Пламя распространилось на дом и баню. Огонь локализовали в 19:01, полностью потушили в 19:50. Тело 44-летнего погибшего обнаружили в его бане.

Причина пожара пока еще устанавливается. На месте работают спасатели МЧС и Госкомитета по ЧС.