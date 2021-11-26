ГИБДД задействует весь личный состав в рейдах на дорогах Башкирии

В ГИБДД отметили, что рейды будут организованы во всех городах и районах региона Фото: Олег УКЛАДОВ

ГИБДД Башкирии «задействует практически весь личный состав» в профилактических рейдах на дорогах республики в грядущие выходные дни, 27 и 28 ноября. Об этом сообщила пресс-служба дорожной полиции.

– Исходя из анализа аварийности на дорогах Башкирии, принято решение о проведении профилактических мероприятий в эти выходные дни. Особое внимание будет уделено выявлению грубых нарушений правил дорожного движения, в том числе нетрезвых водителей, – передали в Госавтоинспекции.

В правоохранительном ведомстве отметили, что рейды будут организованы во всех городах и районах региона. Каждый экипаж при этом постоянно будет менять место дислокации.