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Общество26 ноября 2021 13:48

ГИБДД задействует весь личный состав в рейдах на дорогах Башкирии

Дорожная полиция усилит работу на выходных
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В ГИБДД отметили, что рейды будут организованы во всех городах и районах региона

В ГИБДД отметили, что рейды будут организованы во всех городах и районах региона

Фото: Олег УКЛАДОВ

ГИБДД Башкирии «задействует практически весь личный состав» в профилактических рейдах на дорогах республики в грядущие выходные дни, 27 и 28 ноября. Об этом сообщила пресс-служба дорожной полиции.

– Исходя из анализа аварийности на дорогах Башкирии, принято решение о проведении профилактических мероприятий в эти выходные дни. Особое внимание будет уделено выявлению грубых нарушений правил дорожного движения, в том числе нетрезвых водителей, – передали в Госавтоинспекции.

В правоохранительном ведомстве отметили, что рейды будут организованы во всех городах и районах региона. Каждый экипаж при этом постоянно будет менять место дислокации.