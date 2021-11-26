В Уфе скончался парашютист, выживший при авиакатастрофе в Татарстане

На фото - Вадим Фахрутдинов // соцсети

В Уфе скончался парашютист Вадим Фахрутдинов, выживший при крушении самолета под татарстанским Минзелинском 10 октября. Об этом со ссылкой на товарища покойного, Урала Нуриева, 26 ноября сообщил «Башинформ». Информацию о смерти Фахрутдинова также подтвердил «Интерфакс».

При авиакатастрофе, в которой погибли 16 человек, Вадим получил два компрессионных перелома позвоночника. Сначала он долгое время лежал в реанимации в Набережных Челнах. Затем продолжил лечение в Уфе.

По словам Нуриева, Фахрутдинову на днях стало трудно дышать (предположительно, «ребра повредили легкие»), и он был госпитализирован в городскую больницу №6. Там ему сделали операцию, после которой врачи оценивали его состояние как «стабильное». В какой-то момент у мужчины резко упало давление, и медики не смогли его спасти. Он умер сегодня утром. У него остались двое детей, самому младшему всего полтора года.

Напомним, в потерпевшем крушение легкомоторном самолете L-410 находились 22 человека (два пилота и 20 парашютистов), 16 из них – погибли. В числе жертв авиакатастрофы были экс-глава конгресс-бюро Башкирии Павел Музыченко и бизнес-коуч из Уфы Динар Давлетгареев.