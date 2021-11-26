В Уфе будут судить водителя «Камаза», который насмерть сбил 13-летнего подростка

фото с места происшествия: ГИБДД РБ

В Уфе будут судить 38-летнего местного жителя, который за рулем «Камаза» насмерть сбил 13-летнего подростка на велосипеде. Мужчина проходит фигурантом по уголовному делу о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщил Следственный комитет Башкирии.

Трагедия случилась 19 мая текущего года около стадиона «Гастелло». По версии следствия, водитель на самосвале «Камаз» при повороте на перекрестке улиц Сельской Богородской и Фурманова «не убедился в безопасности маневра» и допустил наезд на юношу, который на велосипеде пересекал проезжую часть. От полученных травм семиклассник скончался на месте происшествия.

Погибший подросток // фото: соцсети

Обвиняемый отрицает вину в преступлении. Уголовное дело против него направлено в суд.

Напомним, ранее ГИБДД сообщала о том, что на участке, где случилось ДТП, были выявлены недостатки и не выставлены знаки на месте дорожных работ. В отношении баланосдержателя дорожная полиция составила административный материал о несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог.