В Уфе прошла церемония прощания с председателем ВС Башкирии Земфирой Латыповой

фото: Андрей Назаров // instagram.com

Сегодня, 26 ноября, в Уфе прошла церемония прощания с председателем Верховного суда Башкирии Земфирой Латыповой. Она скончалась ночью 24 ноября от последствий коронавируса.

Проститься с судьей в здании ВС республики пришли родственники, друзья, коллеги и высокопоставленные чиновники. На церемонии также был премьер-министр региона Андрей Назаров.

– Приношу глубокие соболезнования родным и близким председателя. Она скончалась от коронавируса. Для всех нас это очень большая утрата, – написал премьер в своих соцсетях. – Светлая память о Земфире Узбековне - о высококвалифицированном юристе, прекрасном, отзывчивом человеке и опытном руководителе - навсегда останется в нашей памяти.

Траурное мероприятие также посетил спикер башкирского парламента. В своей речи он сказал, что «тяжелую утрату понесло» не только судейское сообщество, но и вся республика: «Мы все лишились не только председателя Верховного Суда, но и очень авторитетного юриста, разбирающегося во всех тонкостях законодательства, пользующегося заслуженным уважением коллег не только в республике, но и далеко за ее пределами».

Напомним, Земфира Латыпова скончалась на 67-м году жизни, большую часть которой она посвятила работе в судебной системе.