На охрану машин чиновников потратят 4,2 миллиона рублей Фото: https://www.instagram.com/avtonomer_ufa/

На охрану машины Хабирова и чиновников Башкирии готовы выделить 4,2 миллиона рублей.

Всего в Уфе есть три специальных гаража, расположенных в историческом центре города. В них содержатся и обслуживаются автомобили, которые развозят по важным делам чиновников республиканского уровня и Радия Хабирова. Ранее мы писали о том, что за машины есть в этом автопарке.

25 ноября в системе госзакупок появилось предложение контракта на оказание услуг охраны гаражей. Согласно условиям, объекты должны находиться по круглосуточной вооруженной охраной. При необходимости, к гаражу должна оперативно приехать вооруженная мобильная группа. У стражей автомобилей должно быть «огнестрельное гладкоствольное и нарезное короткоствольное оружие».

Охрана объектов будет проходить круглосуточно весь 2022 год. Всего на эти цели в спецгараже готовы потратить 4,2 миллиона рублей.