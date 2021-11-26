Власти Башкирии объяснили, почему закрыли игровые комнаты в торговых центрах

В Башкирии из-за коронавируса были закрыты все игровые комнаты для детей Фото: Евгения ГУСЕВА

Министр торговли Башкирии Алексей Гусев объяснил, почему в республике в рамках антиковидных мер с 28 октября закрыты все игровые комнаты для детей в торговых центрах. Чиновник ответил на запрос уфимки, которая назвала такое решение абсурдным, поскольку детские комнаты находятся в комплексах, куда запрещен вход гражданам без сертификата о вакцинации.

– В детских игровых комнатах большой риск заражения коронавирусом из-за высокого контакта. В связи с этим принято решение об их [игровых комнат] закрытии, – написал глава ведомства в соцсетях.

Он также добавил, что справка о вакцинации от COVID-19 требуется только для граждан старше 18 лет. «Ограничения введены в интересах детей, для защиты их здоровья», заключил министр.