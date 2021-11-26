Минпром Башкирии пообещал 20 млн рублей заводу, где работают инвалиды по зрению

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Уфимскому филиалу «Белавтодеталь», где работают инвалиды по зрению, выделят из бюджета Башкирии 20 млн рублей на техническое перевооружение производства. Об этом на рабочем совещании 25 ноября сообщил министр промышленности республики Александр Шельдяев.

– «Белавтодеталь» – это уникальный завод по производству комплектующих, на котором трудится более 100 инвалидов. Мы рассмотрим все варианты для развития завода. Так, в текущем году принято решение о субсидировании до 80% части затрат на техническое перевооружение производства. Правительством на эти цели выделено 20 млн рублей. – сказал чиновник.

Субсидия призвана увеличить объем отгруженной продукции предприятия и сохранить производственный потенциал.

Напомним, ранее сотрудники уфимского завода «Белавтодетали» заявили о том, что их могут сократить из-за продажи и последующего закрытия предприятия. За работников вступилась Общественная палата России в лице певицы и председателя комиссии по доступной среде Дианы Гурцкой. Ситуацию удалось урегулировать после встречи министра семьи, труда и социальной защиты населения Ленары Ивановой с руководством завода – правлением Всероссийского общества слепых. После этого от планов по продаже предприятия было решено отказаться.