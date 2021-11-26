Умер экс-директор Уфимского полиграфкомбината Шамиль Биккулов

фото: Агентство по печати и СМИ РБ

На 76-м году жизни скончался бывший директор Уфимского полиграфкомбината Шамиль Биккулов. Об этом сообщило Агентство по печати и СМИ республики. Прощание с покойным состоится сегодня, 26 ноября, возле Республиканской клинической больницы в 15:00.

Шамиль Рагибович родился 25 июня 1946 году в Уфе. Уфимским полиграфкомбинатом он руководил 19 лет – с 1996 по 2015 год. Биккулов также был депутатом Кировского и Советского районных Советов (с 1983 по 1987 год) и четвертого созыва Госсобрания-Курултая (2008-2013 гг.). Признан заслуженным работником печати и средств массовой информации Башкирии.

Напомним, сегодня состоялась траурная церемония прощания с председателем Верховного суда республики Земфирой Латыповой.