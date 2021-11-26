Житель Башкирии рассказал, как спас 5-летнего ребенка из охваченного огнем дома

Фото с места происшествия: СК РБ

Ночью 22 ноября в частном двухэтажном доме в башкирском городе Стерлитамаке произошел пожар, который унес жизни 34-летнего многодетного отца и его 12-летнего сына. В огне мог погибнуть и 5-летний мальчик, но его спас сосед – Евгений Талынев. Мужчина рассказал МЧС республики, как все случилось

– Полчетвертого разбудила жена – сказала, горят соседи. Оделся как мог и побежал их спасать. Когда забежал, во дворе бегала в панике дочка [погибшего в пожаре мужчины]. Спросил у нее, кто есть дома. Она сказала, что там братишка. Не раздумывая, как мог, залез на карниз. Звал ребенка. Когда он подошел к окну и протянул руку, я его «выдернул». Потом спустил его аккуратно. Детям сказал, чтобы они шли к нам домой, потому что на улице зима. Больше никого спасти никак нельзя было – задымление, едкий дым. Свой поступок героическим не считаю, так каждый поступил бы на моем месте, – сказал мужчина.

Евгений Талынев, спасший 5-летнего ребенка из загоревшегося дома // скриншот видео МЧС РБ

Напомним, в момент пожара в доме по улице Демократической находились глава семейства, двое его сыновей 12 и пяти лет и 14-летняя дочь. Двое старших детей смогли выбраться на улицу, однако 12-летний мальчик бросился обратно в здание в надежде спасти отца. Обратно он уже не вернулся.