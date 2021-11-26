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Здоровье26 ноября 2021 6:48

В Башкирии от коронавируса скончались более 3,4 тыс. человек

За сутки жертвами инфекции стали еще 38 пациентов
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Башкирии достигло 103 697

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Башкирии достигло 103 697

В Башкирии с начала пандемии от коронавируса скончались 3 418 человек. За прошедшие сутки инфекция унесла жизни еще 38 пациентов. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщил региональный оперштаб.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 тем временем достигло 103 697. В течение последних 24 часов инфекцию выявили у 674 жителей республики. Переболели коронавирусом 92 621 человека, 698 из них выписались накануне.

Первым компонентом вакцины привились 1,94 млн граждан Башкирии, вторым – 1,68 млн.