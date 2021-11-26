«Я выгляжу просто кошмарно»: Гульназ Асаева показала себя после долгого молчания

Гульназ Асаева показала себя после долгого молчания Фото: https://www.instagram.com/asaeva_official/

Певица Гульназ Асаева поделилась в соцсетях последними новостями и рассказала о своем состоянии.

Напомним, что в конце прошлой недели в семье певицы произошла трагедия – ушел из жизни ее любимый дедушка. После этого долгое время не выходила на связь с фанатами в соцсетях. Судя по всему, Гульназ тяжело пережила потерю близкого человека.

Тем не менее, вечером в прошлый четверг она молодая мама вновь появилась в соцсетях.

- Я более-менее пришла в себя. Могу уже себя снимать, правда с фильтрами, потому что выгляжу просто кошмар. Пока мы в деревне с ненейкой (бабушка – прим.Ред.). Вильдан работает отсюда. Вроде все нормально, - рассказала певица.

Также Гульназ добавила, что уже скоро она уедет из сельской местности в свою квартиру в Казани.