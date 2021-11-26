В Уфе взяли под арест мужчину, который в ванной утопил свою 16-летнюю девушку

В 2021 году следователи вернулись к делу 7-летней давности и раскрыли его

Суд в Уфе отправил в следственный изолятор мужчину, который убил свою 16-летнюю девушку. Об этом сообщает «ГТРК-Башкортостан».

Преступление произошло еще в 2014 году. На тот момент 23-летний подозреваемый утопил девушку в ванной собственной квартиры, когда она начала упрекать его в употреблении наркотиков. Убийцу долгое время не могли привлечь к ответственности из-за того, что он грамотно выстроил себе алиби. После расправы над возлюбленной он своими ключами закрыл дверь квартиры и пошел по соседям – говорить о том, что не может попасть домой. Один из жильцов пустил подозреваемого к себе на балкон, чтобы тот через него смог попасть к себе в квартиру. Потом мужчина якобы обнаружил тело девушку и обратился в полицию.

В 2014 году следствие не смогло доказать причастность молодого человека к убийству. В 2021 году расследование вновь было возобновлено. Сыщики проанализировали детализацию телефонных соединений потерпевшей и подозреваемого, допросили родственников и знакомых, а также установили свидетели, которые опровергли алиби мужчины. Кроме того, было проведено исследование с использованием полиграфа. После этого уфимец был задержан. На допросе он во всем сознался.

– Все случайно произошло. Я не хотел, чтобы так случилось. Толкнул – не подумал, – говорил на заседании по избранию меры пресечения подозреваемый.

Он просил отпустить его под домашний арест, но судья отправил его под стражу. Мать погибшей девушки тем временем заявила журналистам, что «справедливость все-таки есть». По словам женщины, она всегда знала, что именно парень убил ее дочь.