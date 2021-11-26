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Общество26 ноября 2021 4:58

На улице Комсомольской в Уфе засняли огромную яму

Горожане беспокоятся, что из-за нее могут пострадать люди
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
фото: Hart Iskhakov // facebook.com

фото: Hart Iskhakov // facebook.com

Уфимец Харт Исхаков заснял огромную яму, которая была вырыта рядом с пешеходной зоной на пересечении улиц Комсомольской и 50 лет СССР. Он опубликовал фото на своей странице в фейсбуке накануне, 25 ноября.

– Данная яма не огорожена по периметру! Глубина ямы значительна, как можно заменить на фото, – рассказал горожанин.

Мужчина опасается, что из-за того, что яма ограждена сеткой лишь частично, в нее могут упасть дети.

Через несколько часов после публикации поста в комментариях отметилась пресс-служба администрации Уфы. Представитель мэрии заявил, что на участке с ямой «соберут камеру ливневой канализации». В первой декаде декабря подрядчик ожидает поставку необходимых для работы материалов. «Отметим, что яму огородили», – добавила администрации.

Ранее «КП-Уфа» писала, как иномарка на скорости угодила уже в другую яму на улице Комсомольской.