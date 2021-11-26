За два года на борьбу с коронавирусом Башкирия направила более 27 млрд рублей

В Башкирии в прошлом году на борьбу с коронавирусом было потрачено 20 млрд рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На борьбу с коронавирусом в 2020 и 2021 годах Башкирия направила 27,2 млрд рублей. Об этом на заседании регионального парламента 25 ноября рассказала министр финансов республики Лира Игтисамова.

– В прошлом году 20 млрд рублей мы направили на борьбу с коронавирусом, из них более 12 млрд рублей – это бюджет Башкирии. В 2021 году дополнительно 7,2 млрд рублей мы направили на коронавирус, из них 4 млрд рублей – это средства республики, – отчиталась чиновница.

В 2022 году, по словам Игтисамовой, Минфин «не предусматривает ассигнований» на борьбу с пандемией. В ведомстве надеются, что «все необходимые меры приняты и вложения в здравоохранение дадут свои плоды».