Парламент Башкирии в первом чтении принял бюджет на 2022 год

Общий объем доходов бюджета Башкирии на 2022 год прогнозируется в 228,3 млрд рублей

Сегодня, 25 ноября, парламент Башкирии принял законопроект о бюджете республики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 год. Из 108 присутствующих депутатов «за» проголосовали 78, «против» 21, воздержался один народный избранник, вовсе не голосовали – восемь.

Общий объем доходов бюджета Башкирии на 2022 год прогнозируется в 228,3 млрд рублей. Расходы запланированы в размере 243,3 млрд рублей. Дефицит казны составит 15 млрд рублей. Последующие два года бюджет республики планируется бездефицитным: объем расходов соотнесен с доходной частью и составит в 2023 году 226,5 млрд рублей, в 2024-м – 238,1 млрд рублей.

Основные источники пополнения бюджета региона – налог на прибыль, НДФЛ, акцизы, имущественные налоги и неналоговые поступления. Спикер башкирского парламента Константин Толкачев добавил, что ко второму чтению «параметры бюджета планируется скорректировать в большую сторону». Республика ожидает принятия федерального закона о бюджете, чтобы учесть объем безвозмездных поступлений.