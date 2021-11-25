Движение на оживленном участке в центре Уфы сделают односторонним

фото: ufacity.info

С 20 декабря движение автотранспорта по проезжей части улицы Кирова на участке от Крестьянской до Амурской будет односторонним. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщили в городской администрации.

– Таким образом, движение на всех участках улично-дорожной сети вокруг Кафедрального собора Рождества Богородицы станет односторонним, – пояснили в мэрии.

В администрации добавили, что вопрос об организации одностороннего движения на участке Кирова рассматривался «в связи с многочисленными обращениями граждан».