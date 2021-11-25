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Происшествия25 ноября 2021 6:38

Потерял 3,5 литров крови: В Башкирии врачи спасли молодого парня с ножевым ранением

Сейчас пострадавший находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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2 часа длилась сложная и кропотливая операция

2 часа длилась сложная и кропотливая операция

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Настоящее чудо совершили врачи больницы Кумертау и Куюргазинского района. В ночь на 24 ноября к ним в приемное отделение поступил истекающий кровью 19-летний парень. Как оказалось, в драке его ножом ранили в грудь, и в любую секунду пациент мог скончаться от острой кровопотери.

2 часа длилась сложная и кропотливая операция: бригада медиков ушивала глубокие разрывы правого легкого, перерезанные кровеносные сосуды. Пострадавший потерял почти 3,5 литров крови, поэтому ему постоянно вливали кровезаменители, что и спасло ему жизнь.

- В настоящее время пациент лежит в палате реанимации в крайне тяжелом состоянии на инотропной поддержке и ИВЛ, - рассказали в клинике.