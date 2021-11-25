2 часа длилась сложная и кропотливая операция Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Настоящее чудо совершили врачи больницы Кумертау и Куюргазинского района. В ночь на 24 ноября к ним в приемное отделение поступил истекающий кровью 19-летний парень. Как оказалось, в драке его ножом ранили в грудь, и в любую секунду пациент мог скончаться от острой кровопотери.

2 часа длилась сложная и кропотливая операция: бригада медиков ушивала глубокие разрывы правого легкого, перерезанные кровеносные сосуды. Пострадавший потерял почти 3,5 литров крови, поэтому ему постоянно вливали кровезаменители, что и спасло ему жизнь.

- В настоящее время пациент лежит в палате реанимации в крайне тяжелом состоянии на инотропной поддержке и ИВЛ, - рассказали в клинике.