В Уфе поставили главную новогоднюю елку

фото: ufacity.info

Минувшей ночью, 25 ноября на площади Ленина была установлена главная новогодняя елка Уфы. Об этом сообщила городская администрация.

«Горзеленхоз» привез лесную красавицу из Благовещенского района Башкирии. Ее высота составляет 35 метров, а возраст – 85 лет. В ближайшее время дерево будет украшена, а на площадь вокруг него появится ледовый городок. На нем разместят фигуры Деда мороза и Снегурочки, а также установят три арки в виде больших праздничных шаров, фигуры звезды и снежинок.

Число площадок с ледовыми городками и елками в этом году будет увеличено до 321 (в 2019 было 85, в 2020 – 247). Власти приняли такое решение на фоне неблагоприятной эпидситуации по коронавируса. Работы по новогоднему оформлению Уфы планируется завершить до 1 декабря.