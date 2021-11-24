Завтра температура воздуха в Башкирии опуститься до -23°

Фото: Олег УКЛАДОВ

Завтра, 24 ноября, в Башкирии температура воздуха опуститься до -23°. Это следует из прогноза погоды, который опубликовали специалисты МЧС по республике.

В регионе завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью синоптики прогнозируют небольшие снегопады, на севере республики – умеренные. Днем в отдельных районах пройдет метель, а также жителям стоит опасаться гололеда.

Ожидается южный ветер. Ночью его скорость будет в районе 5-10 м/с, днем – 8-13 м/с, а местами достигнет 17 м/с.

Грядущая ночь в Башкирии выдастся очень морозной. Температура воздуха составит -12, -17°, при прояснениях – -18,-23°. Днем станет заметно теплее, столбики термометров поднимутся до -5, -10°.

Автолюбителям стоит быть внимательнее и осторожнее на республиканских шоссе. На отдельных участках из-за погодных явлений ожидается ухудшение видимости до 500-1000 метров, а днем прогнозируются снежные накаты.