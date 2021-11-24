В Башкирии бывшего гаишника приговорили к пяти годам тюрьмы за получение взятки

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии суд вынес приговор бывшему инспектору ГИБДД и его сообщнику. Как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета, оба были признаны виновными по статьям за получение взятки, мелкое взяточничество, а также за посредничество во взяточничестве и покушение на его совершение.

В сентябре 2019, как установили следователи, инспектор через посредника получил в качестве взятки 30 тысяч рублей за то, что внес в базу ГИБДД данные о начале течения лишения права на управления авто задним числом, хотя старое удостоверение водитель не сдал. Впоследствии автолюбитель необоснованно был допущен до экзамена для получения новых прав.

Спустя два месяца должна была произойти аналогичная махинация. Однако во время передачи взятки в размере 33 тысяч рублей полиция задержала посредника. Тот успел предупредить инспектора, и передача денег не состоялась.

Как также сообщили правоохранители, бывший инспектор был признан виновным в получении взятки в размере трех тысяч рублей за удаление из базы ГИБДД информации о привлечении ответственности гражданина, который управлял автомобилем, будучи лишенным удостоверения.

Все преступные акты выявили специалисты собственной безопасности МВД по Башкирии. Подсудимые свою вину не признали. 43-летнего инспектора приговорили к 5 годам 1 месяцу лишения свободы, а его 39-летнего сообщника – к 4 года 6 месяца лишения свободы. Решение обжаловали как сторона обвинения, так и защиты.

– Апелляционным определением Верховного суда республики сообщнику бывшего инспектора, с учетом неотбытого условного наказания за ранее совершенное преступление, приговор ужесточен до 5 лет 8 месяцев лишения свободы. Обоим фигурантам надлежит отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу, – сообщили сотрудники СК Башкирии.