Доходы свыше 1 млрд рублей в Башкирии задекларировали 11 человек

40 тысяч налогоплательщиков в Башкирии заявили о доходах более 1 млн рублей

В Башкирии 11 жителей задекларировали доходы, превышающие 1 млрд рублей, а 40 тысяч налогоплательщиков заявили о доходах более 1 млн рублей. Данные по состоянию на 1 ноября обнародовало республиканское управление федеральной налоговой службы.

– От физических лиц принято 321 797 деклараций по налогу на доходы физических лиц […] за 2020 год, что на 14,8 % больше аналогичного периода прошлого года, – передали в ведомстве.

Там добавили, что сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая доплате в бюджет по декларациям, превысила 857 млн рублей (+11,9% к показателю прошлого года). В то же время сумма НДФЛ, подлежащая возврату из бюджета, составила 8,9 млрд рублей (+9%).