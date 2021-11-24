Минтруда Башкирии договорилось о сохранении рабочих мест для инвалидов по зрению на уфимском заводе

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Министр труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова договорилась с руководством завода «Белавтодеталь» и Всероссийского общества слепых о сохранении рабочих мест для инвалидов по зрению в уфимском филиале предприятия. Стороны встретились в понедельник, 22 ноября. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

– В ходе переговоров была достигнута договоренность, и [мы] увидели твердое намерение сохранить все рабочие места для инвалидов. И далее мы наметили обсудить уже на площадке Министерства промышленности и инновационной политики производственные вопросы, обеспечения заказами, дальнейшей работы и деятельности всех предприятий общества слепых, – прокомментировала министр.

Напомним, сотрудники уфимского завода «Белавтодетали» из числа инвалидов по зрению обратились в Общественную палату Башкирии с просьбой защитить их трудовые права. Работники утверждали, что предприятию, где они работают, грозит продажа с последующим закрытием, а их самих ожидает сокращение. История вышла на федеральный уровень после того, как за заводчан вступилась известная певица и член Общественной палаты России Диана Гурцкая.