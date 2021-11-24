В Уфе пройдет двухдневный фестиваль уличный еды

Фестиваль уличной еды состоится 10 и 11 декабря в "Арт-квадрате" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе 10 и 11 декабря пройдет фестиваль уличной еды. Площадкой для мероприятия станет городское пространство «Арт-квадрат». Об этом сегодня, 24 ноября, сообщила городская администрация.

– Участники из разных регионов России представят традиционные и новаторские блюда своей локальной кухни, – передали в мэрии. – Мероприятие пройдет в рамках форума-фестиваля Федерального агентства по туризму.

В рамках фестиваля специальное жюри выберет «лучшее уличное блюдо Урала». В состязании, кроме Башкирии, будут участвовать Свердловская и Челябинская области, а также Пермский край.