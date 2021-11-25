Минздрав Башкирии ожидает подъем заболеваемости COVID-19 в первой половине января

Увеличение числа инфицированных COVID-19 совпадет с традиционным подъемом заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями Фото: Иван МАКЕЕВ

Министерство здравоохранения Башкирии ожидает подъем заболеваемости коронавирусом в первой половине января 2022 года. Об этом в интервью Business FM Уфа 24 ноября сказал глава ведомства Максим Забелин.

– Если говорить честно и откровенно, то мы ожидаем увеличение числа заболевших, скорее всего, в первой половине января. [В новогодние праздники] пройдет обмен контактами, многие уедут на отдых, вернутся. Дети и студенты у нас так же уйдут на зимние каникулы, – отметил министр.

Он добавил, что увеличение числа инфицированных COVID-19 совпадет с традиционным подъемом заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями. «Нужно готовиться, быть во всеоружии, вакцинироваться», резюмировал Забелин.

В Башкирии по состоянию на 24 ноября зарегистрировано более 102,3 тыс. случаев коронавируса (+674 за сутки). Переболели инфекцией свыше 91,2 тыс. человек (+672), умерли от нее 3 347 (+31).