Есть собственная парковка и кулинарные цеха: в Уфе продают уникальное здание с часовой башней в центре города

В Уфе продают здание с часовой башней в центре города Фото: avito.ru

В Уфе выставили на продажу офисное помещение с башней в самом начале проспекта Октября.

Объявление о продаже уникального здания появилось на одном из популярных сайтов по продаже недвижимости. Общая площадь строения – более 1500 квадратных метров. Расположено четырехэтажное здание прямо напротив типографии «Китап» в самом начале проспекта Октября.

Первый этаж самый просторный (667 «квадртов») – здесь есть обеденный зал, комнат охраны, холл и два кулинарных цеха. На остальных этажах здания есть комната отдыха, зал для совещаний, кухни и рабочие кабинеты. Также у продаваемого объекта есть небольшой подвал и собственная парковка.

Продавец оценил здание в 200 миллионов рублей. Здание рекомендуют использовать как офис для банка или отдельный бизнес-центр.