Парламент Башкирии рассмотрит федеральный законопроект о введении QR-кодов вакцинации

Башкирия рассмотрит федеральный законопроект о введении обязательной проверки QR-кодов вакцинации от коронавируса в общественных местах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завтра, 25 ноября, депутаты парламента Башкирии рассмотрят федеральный законопроект о введении обязательной проверки QR-кодов вакцинации от коронавируса в общественных местах. Об этом сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

– Депутаты изучают документ, общаются с избирателями, выясняют общественное мнение, – рассказал спикер республиканского парламента Константин Толкачев.

Председатель отметил, что мера о введении QR-кодов «в целом значительно мягче локдауна и позволит […] продолжать обычную жизнь». По словам Толкачева, сейчас «значительная часть населения нашей страны уже имеет антитела к инфекции» и может «вести активную жизнь», не подвергая никого опасности.

– QR-коды – не столько про ограничения, сколько про свободу. Цифровые технологии – наше преимущество, они помогут нам справиться с пандемией без жесткого карантина и прийти наконец к полной отмене всех временных ограничений, – сказал председатель Госсобрания.

Введение проверки QR-кодов на общефедеральном уровне Толкачев назвал «оправданным» эпидемиологической обстановкой. В то же время он считает, что соответствующий законопроект «необходимо детально проработать, чтобы исключить возможность расширенного толкования».

Напомним, накануне мэр Уфы Сергей Греков поручил проводить «выборочные» проверки QR-кодов у пассажиров общественного транспорта.