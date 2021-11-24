Прокуратура через суд требует вернуть в госсобственность участок на 3 тыс. квадратных метров в Уфе

Прокуратура внесла представление в адрес уфимской администрации

Прокуратура Уфы потребовала вернуть в государственную собственность участок земли по улице Сочинской в Уфе площадью почти 3,3 тысячи квадратных метров. В декабре 2020 года он был сдан в аренду компании «Уфастройресурс» «для завершения строительства досугового центра с объектом общественного питания».

– При этом ранее участок уже неоднократно предоставлялся арендатору для завершения строительства данного объекта и повторное его предоставление противоречит требованиям земельного и антимонопольного законодательства, – рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура внесла представление в адрес уфимской администрации и отправила материалы своей проверки в Управление ФАС Башкирии, которое уже возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства. Помимо этого, ведомство подало иск в Арбитражный суд республики с требованием признать сделку об аренде участка недействительной и вернуть землю в госсобственность.