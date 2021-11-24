Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-5°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 ноября 2021 8:37

В Башкирии наказали коллекторов, представлявшихся другими людьми в WhatsApp

Жертвой стала 34-летняя должница из Нефтекамска
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Коллекторы писали 34-летней женщине гадости в мессенджере

Коллекторы писали 34-летней женщине гадости в мессенджере

Фото: Иван МАКЕЕВ

Коллекторы угрожали 34-летней должнице из Нефтекамска расправой и насилием.

В неприятную историю попала 34-летняя жительница Нефтекамска. Женщина взяла микрозайм в одной из многочисленных организаций и просрочила платеж. Вскоре ей начали приходить угрозы в WhatsApp.

В пресс-службе ФССП по Башкирии выложили переписку женщины и коллекторов. Судя по этим скриншотам, последние вели себя максимально неадекватно. Они угрожали и ее родственникам физической расправой, а также обещали рассказать о ее долге соседям.

Через некоторое время коллекторы поменяли тактику и начали пугать должницу несуществующими законами. Дошло до того, что ей якобы написал «судья РФ» по фамилии Закаев. Мужчина грозился направить к должнице «своих ребят прокуроров и адвокатов», чтобы те унизили ее мать. Все сообщения коллекторов сопровождались извращенными ругательствами.

В итоге женщина обратилась к судебным приставам. Те нашли в действиях коллекторов нарушения и оштрафовали микрофинансовую организацию на 50 тысяч рублей. Также к административной ответственности привлекли сотрудника, который координировал действия горе-коллекторов.

Ранее мы публиковали большой материал о том, как жителям Башкирии можно легально защититься от назойливых коллекторов.