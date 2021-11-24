Коллекторы писали 34-летней женщине гадости в мессенджере Фото: Иван МАКЕЕВ

Коллекторы угрожали 34-летней должнице из Нефтекамска расправой и насилием.

В неприятную историю попала 34-летняя жительница Нефтекамска. Женщина взяла микрозайм в одной из многочисленных организаций и просрочила платеж. Вскоре ей начали приходить угрозы в WhatsApp.

В пресс-службе ФССП по Башкирии выложили переписку женщины и коллекторов. Судя по этим скриншотам, последние вели себя максимально неадекватно. Они угрожали и ее родственникам физической расправой, а также обещали рассказать о ее долге соседям.

Через некоторое время коллекторы поменяли тактику и начали пугать должницу несуществующими законами. Дошло до того, что ей якобы написал «судья РФ» по фамилии Закаев. Мужчина грозился направить к должнице «своих ребят прокуроров и адвокатов», чтобы те унизили ее мать. Все сообщения коллекторов сопровождались извращенными ругательствами.

В итоге женщина обратилась к судебным приставам. Те нашли в действиях коллекторов нарушения и оштрафовали микрофинансовую организацию на 50 тысяч рублей. Также к административной ответственности привлекли сотрудника, который координировал действия горе-коллекторов.

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