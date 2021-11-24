Уфимка ответила на звонок с неизвестного номера и лишилась 6,5 млн рублей

Женщина взяла три кредита и продала квартиру, чтобы отдать мошенникам 6,5 млн рублей Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Уфе 42-летняя женщина лишилась 6,5 млн рублей, поверив мошенникам, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и службы безопасности банка. Злоумышленники убедили ее взять три кредита и продать квартиру.

– [Потерпевшей] позвонили с неизвестного номера якобы сотрудник правоохранительных органов и сотрудник службы безопасности банка. Они сообщили, что со счета уфимки пытаются украсть деньги. Для защиты сбережений ей необходимо четко выполнить указания «специалистов», – рассказали в МВД по РБ.

Женщину убедили взять три кредита и продать квартиру. За сделки она получила 6,5 млн рублей, которые благополучно перевела на счета, указанные мошенниками. Осознав произошедшее, потерпевшая обратилась в полицию.