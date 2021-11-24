Власти Башкирии поддержали предложение присвоить парку в Уфе имя поэта Равиля Бикбаева

фото: Минкульт Башкирии

Парку в уфимском микрорайоне Южный могут присвоить имя народного поэта Башкирии Равиля Бикбаева. Предложение поддержал экспертный совет по культуре при комитете по образованию, культуре, молодежной политике и спорту. Напомним, указ об увековечивании памяти Бикбаева еще в 2019 году подписал глава региона Радий Хабиров.

– Жители республики просят ускорить работу, начатую ранее в соответствии с указом главы, – отметил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев. – В прошлом году было выдвинуто предложение присвоить имя поэта новому парку в микрорайоне Южный Кировского района Уфы. На сегодняшний день инициатива еще не реализована.

Толкачев заявил о необходимости вернуться к вопросу и завершить начатое, изучив перед этим мнение жителей микрорайона.

Равиль Бикбаев написал более 50 поэтических, литературоведческих и научно-исследовательских произведений. Народный поэт скончался после тяжелой болезни в Уфе в 2019 году в возрасте 80 лет.