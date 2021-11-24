В Башкирии водитель на Land Cruiser вылетел в кювет и протаранил дерево

фото: ГИБДД РБ

В Кушнаренковском районе Башкирии водитель внедорожника врезался в дерево после съезда в кювет. ДТП случилось вечером 23 ноября на 1293 километре трассы Москва-Уфа рядом с деревней Калтаево. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

– 48-летний житель Удмуртии, управляя Toyota Land Cruiser 200, двигаясь со стороны Москвы в направлении Уфы, предположительно не справился с рулевым управлением и допустил съезд в правый кювет с последующим наездом на дерево, – передали в дорожной полиции.

Водитель получил травмы и был госпитализирован. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства аварии.