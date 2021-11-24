22-летняя уфимка получила травму головы при сходе снега с крыши дома

Медики оказали девушке помощь и отпустили домой

В Кировском районе Уфы с крыши пятиэтажного жилого дома на 22-летнюю девушку сошел снег. Она получила травму головы. Инцидент произошел вчера, 23 ноября, в 20:50, сообщило Управление гражданской защиты.

– От дежурного врача одного из травмпунктов столицы поступила информация о том, что к ним за помощью обратилась девушка. Уфимка, с ее слов, получила травму головы в результате схода снега с кровли жилого дома, расположенного по улице Коммунистическая, 65, – передали в экстренном ведомстве.

Медики оказали девушке помощь, однако от госпитализации она отказалась.

Городские службы оградили опасный участок. Сегодня коммунальщики будут очищать кровлю дома от снежной массы.

В УГЗ горожан призвали быть осмотрительнее и осторожнее при проходе мимо зданий.