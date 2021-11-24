Антиваксеры устроили гражданскую «кибератаку» на общественников Башкирии

Противники QR-кодов устроили атаку на соцсети ОП РБ

Руководитель аппарата общественной палаты Башкирии Шамиль Валеев рассказал о гражданской «кибератаке» антиваксеров.

По словам Валеева, в соцсетях общественной организации под уже несколько суток появляются комментарии на тему введения QR-кодов. Руководитель палаты полагает, что 65 сообщений под постом в Инстаграме «это много».

- Налицо — активность какого-то чатика, - пишет Валеев в соцсетях.

Также руководитель палаты отмечает участившиеся звонки, на некоторые из которых отвечает он сам.

- Для меня очевидно, что это скоординированные действия, все говорят разными словами одно и то же, на прямой вопрос «Вы прививались или нет?» отвечают со ссылкой на медицинскую тайну, на вопрос о намерениях вакцинации отвечают уклончиво, что является для меня признаком человека, который не собирается вакцинироваться по какой-то причине, - подытожил Валеев.

Напомним, что с 12 октября в Башкирии действуют новые антиковидные запреты. Стало невозможно попасть в ТЦ и крупные магазины без QR-кода о вакцинации, справке о перенесенном коронавирусе или медотводе.