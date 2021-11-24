Синоптики: в Башкирии может похолодать до -25°

Резкое похолодание прогнозируются ночью 25 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии температура воздуха может упасть до -25°. Об этом сообщили синоптики Башгидромета.

Резкое похолодание прогнозируются ночью 25 ноября. После захода солнца температура снизится до -14,-19°, а при прояснениях – до -20,-25°. В то же время местами по республике пройдет небольшой снег, по северу до умеренного, в отдельных районах метель.

Днем ожидается потепление: -5,-10°. Кроме того, в регионе возможно порывистое усиление южного ветра.

Сегодня, 24 ноября, температура воздуха будет колебаться между отметками в -8° и -13°