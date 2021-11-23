Радий Хабиров похвастался новым детским творогом, который стали выдавать на молочных кухнях

Фото: Радий Хабиров

Радий Хабиров похвастался сетью молочных кухонь, где могут бесплатно получить молоко, кефир и творог дети нуждающиеся категории граждан. По словам Хабирова, сейчас в республике работают 140 пунктов выдачи. Сам проект молочных кухонь был заново запущен 3 года назад. В настоящий момент 7 полноценных производственных площадок функционируют в Уфе, Стерлитамаке, Нефтекамске, Октябрьском, Белорецке, Сибае и в селе Верхние Киги. Бесплатно молочную продукцию получают 23 400 детей из малоимущих семей, 39 сирот и 404 беременные женщины и кормящие матери.

Недавно «Молочная кухня» представила новый детский творог, который изготавливается исключительно из натуральных продуктов.

- Планируем расширять сеть собственных раздаточных пунктов, а в будущем - охватить все районы республики продукцией собственного производства. Считаю это направление очень перспективным и важным, здоровье детишек и их мам - превыше всего, - отметил Радий Хабиров.