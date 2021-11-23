«Плакать хочется!»: жители Башкирии пожаловались Хабирову на школу, которую не ремонтировали 54 года

Фото: Краснобашкирская средняя школа

Жители села Красная Башкирия Абзелиловского района пожаловались Радию Хабирову на сельскую школу, которую построили еще в 1967 году и с того времени так ни разу капитально не ремонтировали. Сейчас здание и помещения внутри находятся в плачевном состоянии, но на ремонт ни у руководства школы, ни у районной администрации денег попросту нет. Каждый год педагоги и родители собственными силами делают косметический ремонт – летом, наконец, отремонтировали столовую, но работы еще очень много.

- В школьном спортзале беда с отоплением, очень холодно! Есть кабинеты, в которых дует от стен и окон. Дети очень часто заболевают простудными заболеваниями. В некоторых кабинетах, школьные парты давно дышат на ладан, требуется замена мебели во всей школе. Школьные доски давно пришли в негодность и отстали от времени. Местами пол проваливается прямо под ногами. Я обращаюсь к вам с просьбой выделить средства и включить нашу школу в программу по капитальному ремонту! – написала местная жительница Алия Габбасова на странице Хабирова в соцсетях.

К недовольству женщины присоединились и другие сельчане. Многие отмечают, что уже очень давно окончили школу, а их дети продолжают учиться за теми же партами и досками.

- Прихожу в школу на родительские собрания, и плакать хочется! Именно на этом стуле и за этой партой я сидела более 25 лет назад, писала на этой доске… Все изношенное, непригодное уже, - сокрушается Гульназ Сабирова.