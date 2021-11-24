Суд в Уфе отказался включать в специальный стаж работу медика в «скорой». Профсоюз назвал это «опасным прецедентом»

Алифа Чанышева // фото: профсоюз работников здравоохранения Башкирии

Ленинский районный суд Уфы отказал фельдшеру Алифе Чанышевой включать в специальный стаж периоды работы в республиканской станции скорой помощи и центра медицины катастроф. Об этом сообщил профсоюз работников здравоохранения Башкирии. В правозащитной организации решение суда назвали «опасным прецедентом».

– Суд не принял во внимание ни сложившуюся в регионе судебную практику, ни то, что фельдшер работает в выездных бригадах Уфимской скорой с 1993 года и характер ее работы не изменился, в связи с переименованием учреждения, – передали профсоюз.

По словам 56-летней Чанышевой, первый раз она обратилась в Пенсионный фонд в 2019 году. Там ей сказали, что «срок выхода на пенсию отложен на полтора года». В 2021 году медику заявили, что время курсов повышения квалификации и период работы в республиканской станции скорой помощи с 2016 года придется засчитывать через суд. В фонде Алифу Чанышеву заверили, что «это чистая формальность» и все сотрудники уфимской «скорой» «так делают», однако на практике все вышло иначе.

– Дело в том, что в конце 2015 года Станция скорой помощи Уфы и Центр медицины катастроф были объединены, наименование учреждения изменилось, и с марта 2016 года отделения Пенсионного фонда отказывают медикам включать в льготный стаж периоды работы в учреждении. Объяснение чисто формальное – такой организации нет в списке должностей и учреждений, работа в которых дает право на досрочную пенсию, – разъяснили сложившуюся ситуацию в профсоюзе.

Там добавили, что «неоднократно» направляли в Минтруд, Минздрав России и территориальное отделение Пенсионного фонда предложения по решению проблемы, однако никаких изменений до сих пор нет – право на досрочную пенсию работники по-прежнему вынуждены отстаивать через суд.

Профсоюз работников здравоохранения отмечает, что до этого суды всех уровней занимали сторону медиков и выносил положительные решения. Юристы организации намерены оспорить вердикт Ленинского суда через вышестоящую инстанцию.