Власти Уфы планируют организовать в центре города платную парковку на 3,7 тыс. мест

Создание платных парковок будет предусмотрено транспортной стратегией Уфы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Уфы планируется создать платную парковку для автомобилей на 3 700 мест. Об этом на оперативном совещании в мэрии 23 ноября сообщил градоначальник Сергей Греков. По словам чиновника, идея платных парковок обсуждалась на форуме «Транспортная неделя», который прошел в Москве.

– Компания «Мосттранспроект» – генподрядчик дептранса Москвы – готова приступить к работам по созданию транспортной стратегии Уфы. В нее входит в том числе создание платных парковок в центре города. Это очень важный процесс, к которому мы приступим в будущем году. В центральной части города будет создано порядка 3 700 парковочных мест, которые однозначно станут удобными для жителей, – сказал Греков.

Напомним, год назад парламент Башкирии принял закон о платных парковках. Согласно этой норме, в будние дни жителям республики придется платить за стоянку автомобилей на земле, которая находится в госсобственности.