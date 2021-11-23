Жителям Башкирии расскажут про электронные больничные и проактивные выплаты

Фото: Игнатьев Роман

24 ноября в 12.00 в пресс-центре «Комсомольской правды в Уфе» пройдет круглый стол на тему «Digital-взаимодействие ФСС и граждан».

С 1 января 2022 года вводится новая схема начисления, так называемая проактивная. Если сейчас все соцвыплаты человек получает в заявительном порядке, а посредником между ним и ФСС является компания, в которой он работает, то через пару месяцев получить деньги станет проще. Для этого, кстати, и вводят систему электронных листков нетрудоспособности.

Как будет происходить переход на новую систему, и какие последствия ожидаются, расскажут эксперты.

В мероприятии примут участие: заместитель министра здравоохранения Динара Еникеева, управляющий Государственным учреждением - региональным отделением Фонда социального страхования РФ по Республике Башкортостан Марат Латыпов, заместитель управляющего Государственным учреждением - региональным отделением Фонда социального страхования РФ по Республике Башкортостан Лариса Черепанова, руководитель филиала в Уфе ООО «Компания «Тензор» Людмила Пензина, председатель аппарата республиканской организации Башкортостана Профсоюза работников здравоохранения РФ Рауль Халфин, заместитель председателя ФПРБ Наиль Махмутов.

Дата, время, место: 24 ноября, 12.00, Пархоменко, 156/3 (БЦ «Маяк»), 6 этаж.