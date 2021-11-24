Уфимская епархия предложила отправить священников в ковид-госпиталь

фото: Уфимская епархия

Уфимская епархия предложила отправить священников и сестер милосердия для служения в ковид-госпиталь села Зубово, чтобы «поддержать пациентов на пути выздоровления». 17 ноября представители духовенства обсудили инициативу с заместителем главврача больницы Айгуль Галиевой.

– Были обсуждены возможности служения священнослужителей и сестер милосердия в Центре, как в «зеленой», так и в «красной зоне», вопросы прохождения специального инструктажа по санитарно-эпидемиологической безопасности, – рассказали в пресс-службе Уфимской епархии.

Предполагается, что священники помогут не только пациентам, но и медикам – чтобы те могли «преодолеть состояние хронического стресса, связанного с постоянным физическим и эмоциональным напряжением и снизить риск профессионального «выгорания». В условиях ограничения живого общения Уфимская епархия также готова рассмотреть вариант взаимодействия в онлайн-режиме.

Ранее «КП Уфа» писала, как в Башкирии прошел первый республиканский межконфессиональный турнир по волейболу. На профессиональной арене играли православные, мусульмане и иудеи.