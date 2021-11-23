В Башкирии двое мужчин ради 10 тысяч рублей выстрелили в человека

После нападения раненый мужчина обратился в больницу, где из его тела извлекли пулю Фото: Василий Вахрин

В башкирском городе Октябрьском двое мужчин выстрелили в человека из пистолета, требуя у него 10 тысяч рублей. Разбойников признали виновными в вымогательстве с применением насилия. Об этом 23 ноября сообщили в региональной прокуратуре.

Преступление произошло в марте 2020 года. Злоумышленники по предварительной договоренности избили горожанина, выстрелили в него из «травмата» и стали требовать 10 тысяч рублей. Потерпевший согласился передать деньги – но позже. Обвиняемые в качестве залога отобрали у него планшетный компьютер. После нападения раненый мужчина обратился в больницу, где из его тела извлекли пулю.

Ранее уже судимые обвиняемые отрицали свою вину. Обоих фигурантов городской суд приговорил к пяти годам лишения свободы: один отправится в колонию строгого режима, другой – особого.