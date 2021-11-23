Предполагаемыми виновниками пожара в уфимской школе стали двое семиклассников

Эвакуированная школа №126 // фото: МЧС РБ

Предполагаемыми виновниками пожара в уфимской школе №126 стали двое семиклассников. У них обнаружили петарды. Об этом сообщило республиканское МЧС.

– Предварительная причина пожара – возгорание горючих материалов от воздействия пиротехнических изделий. Первоначально загоревшимся горючим материалом были лыжные ботинки с утеплителем на полу в помещении с инвентарем в раздевалке для мальчиков при спортивном зале, – передали в экстренной службе.

Петарды, обнаруженные у школьников // фото: МЧС РБ

Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются дознаватели МЧС, эксперты пожарной лаборатории и сотрудники МВД. Ученики, у которых нашли петарды, вместе с родителями вызваны в школу. Полиция намерена привлечь виновных в ответственности.

Напомним, возгорание в школе №126 случилось сегодня утром, 23 ноября. Из учреждения было эвакуировано 354 человека, среди которых было 324 ребенка. В инциденте обошлось без пострадавших.