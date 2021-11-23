Нанес не менее 96 ударов: ревнивец из Башкирии до смерти забил свою возлюбленную и знакомого

Мужчину приговорили к 17 годам колонии за двойное убийство с особой жестокостью

Житель башкирского города Стерлитамака Денис Николаев на почве ревности до смерти забил свою возлюбленную и знакомого. 22 ноября Верховный суд республики вынес 34-летнему мужчине приговор по уголовному делу о двойном убийстве с особой жестокостью.

Инцидент произошел в феврале текущего года. Николаев вместе с подругой сидел в квартире своих знакомых, где вместе с ними распивал алкоголь. Во время вечеринки обвиняемый приревновал возлюбленную к одному из мужчин. Между ними вспыхнула ссора, которая и привела к двойному убийству.

– Николаев […] нанес ножками от сломанного табурета, а также руками и ногами не менее 54 ударов по различным частям тела своей сожительницы и не менее 42 ударов знакомому. При этом Николаев поочередно сдавливал руками шеи потерпевших, перекрывая доступ кислорода, причиняя последним особые страдания и мучения, – передали в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

От полученных травм пострадавшие скончались на месте происшествия.

Верховный суд Башкирии приговорил Николаева к 17 годам колонии строгого режима.