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Общество23 ноября 2021 9:46

Парламент Башкирии примет законопроект по развитию сельского туризма

Республика заинтересовалась новым направлением отдыха
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Башкирский парламент 25 ноября намерен в окончательном чтении принять законопроект, направленный на развитие сельского туризма

Башкирский парламент 25 ноября намерен в окончательном чтении принять законопроект, направленный на развитие сельского туризма

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Башкирский парламент 25 ноября намерен в окончательном чтении принять законопроект, направленный на развитие сельского туризма. Его, во-первых, внесут в профильный республиканский закон, а во-вторых, включат в число приоритетных направлений развития туризма.

Под сельским туризмом понимается любой вид отдыха в сельской местности – гастрономический, событийный, этнографический.

– Большое преимущество этого вида отдыха как для туристов, так и для тех, кто создает рекреационную инфраструктуру, состоит в том, что сельский туризм не требует больших затрат и в значительной степени довольствуется использованием существующего потенциала: природных ресурсов, объектов историко-культурного наследия, сельского жилфонда, продукции частных подворий, – отметил спикер Госсобрания Константин Толкачев.

Парламентарий добавил, что пандемия коронавируса привела к резкому росту спроса на услуги сельского туризма. Сейчас он, по оценкам Всемирной организации по внутреннему туризму, входит в число самых быстрорастущих отраслей мировой экономики. В России центрами сельского туризма признаны города Суздаль, Углич и Валдай.