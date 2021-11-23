Парламент Башкирии примет законопроект по развитию сельского туризма

Башкирский парламент 25 ноября намерен в окончательном чтении принять законопроект, направленный на развитие сельского туризма Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Башкирский парламент 25 ноября намерен в окончательном чтении принять законопроект, направленный на развитие сельского туризма. Его, во-первых, внесут в профильный республиканский закон, а во-вторых, включат в число приоритетных направлений развития туризма.

Под сельским туризмом понимается любой вид отдыха в сельской местности – гастрономический, событийный, этнографический.

– Большое преимущество этого вида отдыха как для туристов, так и для тех, кто создает рекреационную инфраструктуру, состоит в том, что сельский туризм не требует больших затрат и в значительной степени довольствуется использованием существующего потенциала: природных ресурсов, объектов историко-культурного наследия, сельского жилфонда, продукции частных подворий, – отметил спикер Госсобрания Константин Толкачев.

Парламентарий добавил, что пандемия коронавируса привела к резкому росту спроса на услуги сельского туризма. Сейчас он, по оценкам Всемирной организации по внутреннему туризму, входит в число самых быстрорастущих отраслей мировой экономики. В России центрами сельского туризма признаны города Суздаль, Углич и Валдай.