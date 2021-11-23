В Башкирии водитель из Пермского края за рулем Opel насмерть сбил женщину

фото с места происшествия: ГИБДД РБ

Ночью 23 ноября на трассе в Мишкинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП – легковушка насмерть сбила женщину. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась на 119-м километре автодороги Уфа-Бирск-Янаул, недалеко от деревни Сосновки. 49-летний житель Пермского края, за рулем Opel Zafira совершил наезд на 38-летнюю женщину. От полученных травм последняя скончалась до приезда скорой помощи.

В Госавтоинспекции отметили, что на одежде погибшей не было светоотражающих элементов.