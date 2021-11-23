На набережной реки Белой в Уфе откроют километровый каток

Каток будет украшен подсветкой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На набережной реки Белой в Уфе в ближайшее время будет открыт каток. Его протяженность составит порядка одного километра. Об этом на оперативном совещании в городской администрации 23 ноября сообщил мэр Сергей Греков.

– На набережной реки Белой мы сделаем большой, длинный, красивый каток. Это позволит нашим жителям кататься по набережной вдоль реки Белой. Расстояние порядка километра. Он будет украшен подсветкой, будут установлены пункты питания, теплая раздевалка, будет музыка, – рассказал сити-менеджер. – На верхней палубе нашей набережной будет сделан ледовый новогодний городок.

Напомним, 18 ноября в уфимской Черниковке открылся каток на стадионе «Строитель». Его площадь составляет 17 тыс. квадратных метров. График работы катка – здесь.